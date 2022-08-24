Зараз успіхи російської армії дуже сумнівні, тоді як ЗСУ впевнено нарощують сили.

Через перші три місяці російського вторгнення росії в Україну армія ворога почала стрімко деградувати, а економіка країни-агресора вже не здатна забезпечити потреби своїх вояк. Через півроку становище російської армії в Україні ще більше усугубилося, особливо на тлі того, що ЗСУ впевнено нарощує сили. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телемарафону FREEДОМ.

"Справді, вони розраховували на коротку переможну війну, на кшталт грузинського сценарію. Зіткнулися із затяжною війною, їх сил вистачило на три місяці. Ось уже у травні темпи наступу почали падати, сьогодні РФ – можна впевнено сказати – тупцює на місці. За місяць лінія фронту практично не змінилася, найбільше досягнення – 10 кілометрів просування за 35 діб у напрямку Бахмута, і все на цьому.

Враховуючи ситуацію, що склалася, росія на сьогодні не в змозі відкрити другий фронт, вважає Жданов.

"Чим відкривати другий фронт? Де військо? Так, вони сформували там резервний корпус 15 тисяч осіб, він знаходиться в Нижньогородській області. 15 тисяч чоловік, щоб перекинути з технікою і озброєнням... Це близько 30 військових ешелонів, вони його місяць будуть перевозити. Добре, перевезуть вони його, це може змінити ситуацію на окремо взятому напрямку, але ніяк не другий фронт", - пояснив військовий.

Жданов наголосив, що у Збройних Силах України тим часом розпочався зворотний процес.

"Ми набираємо західне озброєння, навчаємо особовий склад на Заході новим методикам ведення війни. У нас йде нарощування сил з вогневої поразки противника", - додав він.

На думку експерта, головним досягненням цих шести місяців війни є те, що "ми сьогодні відзначаємо день нашого прапора синьо-жовтого, прапора незалежної України з її новітньої історії, і завтра відзначатимемо День Незалежності нашої держави".

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