Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин в интервью «Настоящему времени».

Так, по его словам, на то, что происходит в Крыму, нужно смотреть с двух точек зрения. Во-первых, по словам Рахманина, Крым – это колоссальная военная база.

«Именно с территории Крыма подразделения, вооружение направлялись на юг. Плюс значительная часть авиации, которую российские агрессоры используют на территории Украины: в ходе боевых действий она взлетала именно с крымских аэродромов. Как минимум пять аэродромов в Крыму активно использовались российской авиацией. Поэтому, ударяя по Крыму, мы ударяем по коммуникациям, по складам боеприпасов и по аэродромам», - сообщил Рахманин, добавив, что таким образом минимизируется, либо вообще делаются невозможными поставки вооружений южной группировке, херсонской и криворожской.

Во-вторых, подчеркнул Рахманин, удары носят психологический характер. Ведь они вызывают панику у российских военных и политиков.

«Это огромная звонкая пощечина России, это демонстрация того, что они не в состоянии обеспечить даже прикрытие, охрану и оборону таких стратегически важных объектов, как аэродромы и базы боеприпасов даже в глубоком тылу в Крыму», - пояснил эксперт.

Рахманин заверил, что украинская армия делает все правильно, не имея превосходства в артиллерии и количестве боеприпасов, отрезая врагу коммуникации, приводя в негодность мосты.

«Они уничтожают склады боеприпасов, они уничтожают центры управления, отрезают от источников поставок вооружений и личного состава. Поэтому необходимы действия, которые могут привести к успешной контрнаступательной операции», - пояснил Сергей Рахманин.

Тем временем стало известно, что за вчера, 24 августа, были успешно демилитаризованы следующие позиции оккупантов:

Токмак, Запорожье, минус склад боеприпасов;

Ровеньки, Луганская область, минус база;

Каховский район, Херсонщина, минус база;

Чаплинка, Херсон, минус склад боеприпасов и база;

Бериславский район, Херсон, уточняется.

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