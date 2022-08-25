Но скоро украинцам придется привыкать к новому графику – комендатский час могут увеличить.
Так, кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский напомнил, что с окончанием лета увеличится и продолжительность темной части суток.
«В настоящее время отмена комендантского часа ни в одной из областей не ожидается. Более того, осенью продолжительность комендантского часа во многих регионах может быть увеличена. Это объясняется увеличением продолжительности темной части суток», - цитирует эксперта Сайт 24 канала.
Также эксперт назвал где и при каких обстоятельствах комендантский час могут вообще отменить. Так, по его словам, раньше других могут отменить комендантский час в западных и центральных областях. Все зависит от интенсивности боевых действий и воздушных ударов.
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Напомним, комендантский час – это запрет военным комендантом (военной администрацией) в определенное время суток и на время находиться на улицах и в общественных местах жителям определенного населенного пункта, где установлено Президентом Украины военное (чрезвычайное) состояние (п. 5 ч. 1 ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения").
Во время действия комендантского часа нужно иметь пропуска и удостоверения, которые выдает военная комендатура (военная администрация) для правомерного пребывания в определенный период суток на улицах и других общественных местах.
При наличии правовых оснований лицо, совершившее нарушение режима установленного комендантского часа, может быть задержано и привлечено к административной или даже уголовной ответственности.
Впрочем, иногда украинцев наказывают более веселыми методами. Так, на днях в Днепровском районе Киева территориальная оборона "наказала" пару нарушителей комендантского часа приседаниями.
Отметим, что на территории Киевской области комендантский час действует с 23:00 до 5:00. Киевляне просят сократить его, чтобы подольше ездил общественный транспорт.
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