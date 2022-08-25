Со дня полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины прошло шесть месяцев – есть пять сценариев того, как будут развиваться события дальше.

Как пишет The Guardian, первый сценарий заключается в том, что война, вероятно, продлится как минимум год, но, по сути, зашла в тупик, и ее интенсивность снижается. При этом, как отмечает издание, ни одна из сторон не готова прекращать боевые действия – Украина хочет вернуть свои оккупированные территории, а Россия стремится «и дальше причинять боль не только своему противнику, но и, опосредованно, Западу». В Кремле считают, что зима сыграет им на руку.

У Украины нет средств для эффективной контратаки, а партизанские рейды – оптимистичный способ ускорить крах рф, - озвучивает The Guardian еще один сценарий развития событий.

Отмечается, что Украина хочет вернуть себе Херсон, но высокопоставленный представитель украинской администрации якобы признал, что «у нас недостаточно возможностей, чтобы оттеснить их». Издание отмечает, что Украина изменила свою стратегию на нанесение дальнобойных ракетных ударов и дерзкие рейды «спецназа» на российские базы в глубоком тылу, но маловероятно, что это станет причиной бегства оккупантов и добровольной сдачи Херсона.

Согласно третьему прогнозу, россия все еще хочет продвигаться вперед, но ее внимание, вероятно, переключится на сохранение своих "достижений" и аннексию территории Украины. Подчеркивается, что у рф нет нового плана наступления, кроме как увеличивать артиллерию и разрушать города, прокладывая себе путь вперед.

В описании четвертого прогноза указывается, что зима ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для всех, кто лучше всего подготовится. Так, пока Украина обеспокоена гуманитарными проблемами и опасается атак рф на энергосистему, русские рассматривают зиму как возможность и «хочет продлить страдания Запада по поводу стоимости энергоносителей и имеет все основания усиливать давление».

Эксперты полагают, что весна 2023 может стать временем для новой атаки и «еще одним боевым сезоном».

Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась, и ему нужно сопоставить гуманитарную помощь с огромной потребностью, - подчеркивает The Guardian в еще одном своем прогнозе.

Отмечается, что западные лидеры говорят о необходимости оттеснения войск рф к довоенным границам, но не предоставляют для этого достаточного количества техники.

В то же время гуманитарная потребность Украины растет – людям часто приходится жить в школах, дестких садах и временном жилье. Многие дома остаются разрушенными даже там, откуда российские войска были изгнаны еще пять месяцев назад.

Добавим, что тем временем, согласно данным российских СМИ, Путин подписал указ про увеличение штатной численности Вооруженных Сил России с 1,9 млн до 2,04 млн человек с 2023 года.

Документ вступит в силу 1 января 2023 года. Он касается именно военнослужащих, их число увеличится на 137 тысяч.

Напомним, скандальную украинскую преподавательницу подозревают в госизмене.

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