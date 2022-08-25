Указ российского диктатора путина по увеличению численности вооруженных сил россии может иметь несколько причин.

Об этом высказался советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По мнению Денисенко, одна из причин увеличения численности армии врага в том, что россия во всех своих войнах «берет количеством».

«Не умением, а числом. Это главный девиз русской армии последних столетий. Иначе воевать они не умеют», – отметил он.

«Поэтому это будет гибридная мобилизация. И здесь все будет сложно: народ точно этого очень боится», – написал советник министра.

Третья причина, которую назвал Денисенко, состоит в том, что Россия хочет испугать Запад.

«Сейчас многие сочтут, что это шаг к дальнейшей экспансии на Запад. На самом деле – это латание дыр, которые уже видны после шести месяцев войны», – отметил он.

Денисенко также пояснил, что реально эти 137 тыс. военнослужащих, которые должны пополнить российскую армию в соответствии с указом путина, появятся не раньше середины 2023 года, и это по оптимистичному сценарию. А еще, как заметил советник главы МВД, этих военных нужно научить, одеть и вооружить.

«Выбирая между модернизацией техники и вложением денег именно сюда, генералы путина идут проверенным способом: трупов слишком много не бывает», – добавил Денисенко.

Советник главы МВД также считает указ об увеличении численности армии признаком того, что путин принял решение «воевать до последнего».

«В перспективе шесть месяцев рядовые россияне ощутят ухудшение жизни. В перспективе года – Россия будет чувствовать себя достаточно плохо», – написал он.

Денисенко подчеркнул, что ключевая задача Украины сейчас – выдержать.

«На самом деле у них нет сил для того, чтобы сломать ситуацию на фронте. Но нам нужно больше оружия», – отметил Денисенко.

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