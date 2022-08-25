Международный Красный Крест имеет доступ к захваченному россиянами Мариуполю. Его представители выдают в городе продукты, однако совсем не реагируют на другие проблемы людей, включая доступ к медицине.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Странные дела. Международный Красный Крест спокойно попадает в Мариуполь и выдает гуманитарную помощь в разных частях города. При том, отнюдь не реагирует ни на катастрофическую ситуацию в медицине (видимо, мы как-то иначе понимаем значение красного креста?), ни на вывоз детей из Мариуполя, ни на аресты и незаконные содержания гражданских при фильтрационных процедурах. Только кормит", - подчеркивает он.

Андрющенко также отмечает, что этот международный институт потерял доверие.

"Прекрасная по сути схема - собирай миллионные донаты и трать их вместе с оккупантом. Мариуполь как никто доказал полный кризис и коллапс этой международного институции", - написал советник мэра.

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