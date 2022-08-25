На лидера одесской рок-группы Друже Музыко, педагога Максима Трубникова совершили нападение на территории роддома № 7 в Одессе из-за спора по поводу украинского языка.

Об этом сообщил волонтер, аналитик StateWatch Роман Стеблевский в Facebook, опубликовав рассказ друга пострадавшего.

Он рассказал, что 23 августа у Максима Трубникова родилась дочь. Муж договорился с женой, чтобы она показала ребенка в окно, и на следующий день направился в роддом вместе со старшей дочерью Квитославой, которой три года.

Когда они уже были на территории роддома, произошел конфликт с местным охранником.

«Прошли через открытые ворота двора и направились в сторону этого окна. Вдруг откуда-то выскочило "тело" какого-то охранника, который без всяких объяснений стал в грубой форме, при трехлетнем ребенке, кричать, чтобы Максим убирался за ворота. Собственно, как потом выяснилось, на открытых воротах, через которые ездили автомобили, ходили другие люди, висела табличка о запрете входа.

Однако услышав ответ с объяснениями на государственном, украинском языке, "тело" начало возмущаться и кричать, что мол, "поехали", "не понимаю", "Одесса всегда разговаривала на русском". То есть, в День Независимости Украины, в украинской Одессе, какое-то сепарское "тело" начало поучать коренного одессита, как ему разговаривать на своей земле, в своей стране», - рассказал участник группы Друже Музыко и военнослужащий Jim Hawckins, друг пострадавшего.

Более того, охранник набросился на мужчину в присутствии ребенка. Пострадавший обратился к стражам порядка.

«Это побудило Максима Валерьевича высказать свое мнение по этому поводу, на что "тело" вообще раскалилось, и позволило себе распустить руки. Напоминаю, этот психопат напал на нашего собрата в присутствии малолетней дочери без особых объяснений. Все зафиксировали камеры наблюдения, роддом № 7. Сейчас заявление в полиции», — добавил военный.

В роддоме №7, на территории которого произошло нападение, сообщили, что охранник был уволен. В то же время причиной называют не потасовку.

«Сотрудник, не соблюдавший рабочее место Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, уволен», — говорится в комментарии.

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