Об эотм в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, Россия нуждается в перемирии, чтобы набраться сил перед новой попыткой наступления, так как остальные провалились.
«Они работают на деэскалацию, она им нужна, работают на «нет - войне». Дайте остановиться, давайте прекращение огня и дайте сформировать этот 137-тысячный корпус (речь об новом указе Путина об увеличении штатной численности ВС РФю – ред.)», - пояснил Арестович задум главы Кремля.
Также советник главы ОП посмеялся над этими планами путина.
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«Это смешно, когда страна, начавшая агрессию с криком «мы вас сейчас победим за три дня», спустя полгода выпрашивает перемирие путём ядерного шантажа. Повоевали пацаны", - с сарказмом отметил Арестович.
Напомним, своим новым указом Путин увеличивает штатную численность Вооруженных Сил РФ с 1,9 млн до 2,04 млн человек с 2023 года
Документ вступит в силу 1 января 2023 года. Он касается именно военнослужащих, их число увеличится на 137 тысяч — с 1 013 628 до 1 150 628.
В свою очередь в Американском Институте изучения войны отмечают, что новый указ Путина свидетельствует о том, что он пытается избежать всеобщей мобилизации.
Аналитики скептически относятся к привлечению 2,04 млн человек к ВС РФ, поскольку даже до 24 февраля общая численность российской армии составляла около 850 тысяч вместо 1 млн заявленного «на бумаге».
Напомним, ранее сообщалось опяти сценариях войны в Украине - может ли она закончиться до нового года и какими будут ближайшиее месяцы.
Также сообщалось о подробностях ударов по Крыму.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.