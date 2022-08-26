"Грандиозная битва за Украину свелась к битве за сарай в Херсонской области и коровник в Песках".

Об эотм в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Россия нуждается в перемирии, чтобы набраться сил перед новой попыткой наступления, так как остальные провалились.

«Они работают на деэскалацию, она им нужна, работают на «нет - войне». Дайте остановиться, давайте прекращение огня и дайте сформировать этот 137-тысячный корпус (речь об новом указе Путина об увеличении штатной численности ВС РФю – ред.)», - пояснил Арестович задум главы Кремля.

Также советник главы ОП посмеялся над этими планами путина.

«Это смешно, когда страна, начавшая агрессию с криком «мы вас сейчас победим за три дня», спустя полгода выпрашивает перемирие путём ядерного шантажа. Повоевали пацаны", - с сарказмом отметил Арестович.

Напомним, своим новым указом Путин увеличивает штатную численность Вооруженных Сил РФ с 1,9 млн до 2,04 млн человек с 2023 года

Документ вступит в силу 1 января 2023 года. Он касается именно военнослужащих, их число увеличится на 137 тысяч — с 1 013 628 до 1 150 628.

В свою очередь в Американском Институте изучения войны отмечают, что новый указ Путина свидетельствует о том, что он пытается избежать всеобщей мобилизации.

Аналитики скептически относятся к привлечению 2,04 млн человек к ВС РФ, поскольку даже до 24 февраля общая численность российской армии составляла около 850 тысяч вместо 1 млн заявленного «на бумаге».

Напомним, ранее сообщалось опяти сценариях войны в Украине - может ли она закончиться до нового года и какими будут ближайшиее месяцы.

Также сообщалось о подробностях ударов по Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.