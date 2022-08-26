Россиянам, которые хотят получить краткосрочную визу для въезда в Европейский Союз, придется не только платить больше.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Bloomberg, их также ждет дополнительная бюрократия. Таков компромисс, найденный в связи с разногласиями государств ЕС относительно того, насколько жесткими должны быть ограничения для граждан рф.

Окончательное решение должно быть принято 31 августа на заседании в Праге.

По словам министра иностранных дел Яна Липавского, правительство Чехии, которое в настоящее время председательствует в ЕС, предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе.

Это позволит россиянам и белорусам по-прежнему подавать заявки на краткосрочный въезд, однако увеличит время обработки виз и повысит затраты с 35 евро до 80 евро.

Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться.

"Получение европейской туристической визы - это привилегия, а не право человека", - заявила журналистам в Таллинне премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, запрет в первую очередь коснется российской "элиты", путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Это люди, которые имеют большее влияние на правящий режим", - объяснила Каллас.

Отмечается также, что в число правительств, которые отказались от всеобщих визовых ограничений, входит Германия.

Добавим, что ранее стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц посетил военную базу Путлос, где проходят стажировку военнослужащие ВСУ. На встрече он отметил, что Германия намерена помочь «обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются».

Канцлер подтвердил, что его страна продолжит поставлять Украине системы тяжелого вооружения, такие как самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК Iris-T.

Напомним, план Путина, который увеличил численность ВС РФ, разоблачен.

Также сообщалось о подробностях ударов по Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.