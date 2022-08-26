Главное, что необходимо сделать с Крымским мостом – это добиться того, чтобы он прекратил выполнять функции артерии российских войск.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, подчеркнув, что для этого необходимо мощное оружие. Например, ракеты ATACMS.

«Не обязательно обваливать главный пролет. Не надо рушить мост. Там очень много маленьких пролетов, которые начинаются прямо от береговой линии. Или хотя бы стык моста. Главное - перекрыть его в плане моста, чтобы он прекратил выполнять функции артерии. И тогда полуостров Крым превращается в тупик», - пояснил Жданов.

Эксперт пояснил, что в случае успешной контрнаступательной операции ВСУ российским войскам нет смысла отступать в Крым.

«Если они будут понимать, что это тупик, то им выгоднее отступать на Мариуполь, Новоазовск и дальше в Ростовскую область, на Шахтинск», - считает Жданов.

Напомним, ранее стало известно, что США сосредоточились на передаче Украине ракет GMLRS на 70-80 км к HIMARS. О передаче ATACMS пока речь не идет.

«По нашей оценке, наиболее подходящими боеприпасами для текущего боя являются GMLRS», - заявили в Пентагоне.

Тем не менее Вашингтон консультируется с Киевом о текущих потребностях ВСУ.

Напомним, в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Также сообщалось о подробностях ударов по Крыму.

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