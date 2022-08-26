Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, около 01:30 во Львове на проспекте Свободы произошло разрушение 3-х квартир: одна квартира разрушена полностью, две - частично.
«Также произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв.м. Всего было эвакуировано 12 человек, из них 4-х летний ребенок», - говорится в сообщении.
Пожарно-спасательными подразделениями проводились работы по разбору завалов с целью поиска пострадавших. В 04:57 поиски были завершены. Пострадавшие не обнаружены.
По утрам работники ГСЧС продолжают разбирать завалы.
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«Центр весь гнилой. Раньше хоть немного ухаживали за домами. Потом научились только фасады подрисовывать и все. А еще выкупали квартиры и валят стены без разрешения, перепланируют на свой лад», «Куча аварийных домов во Львове. На все запросы жителей в ЖЭК - денег нет. Дома старые, квартир мало, создать ОСМД нереально. Также живу в старом австрийском доме – с крышей и перекрытием под ним у нас полная беда. Слава Богу, что все живы, но люди остались без жилья и что им теперь делать?», «Всегда вопрос интересовал, за что местные власти себе премии берут? Видимо, за то, что довели город до ужасного состояния», - комментируют несчастья пользователи соцсетей.
Напомним, Украину накрыло редкое явление - есть ли повод для паники.
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