Даже до 24 февраля их численность составляла около 850 тысяч вместо 1 млн. заявленного "на бумаге".

Среди российских военных нарастают конфликты, иногда даже перерастающие в драку. Путин явно сдает позиции и кремль в это время не мешает, а дальше ищет добровольцев, чтобы не объявлять всеобщую мобилизацию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что оккупанты, вероятно, хотят возместить потери от вторжения в Украину и собрать силы для продолжения военных действий. По мнению экспертов, российскому командованию вряд удастся создать достаточно сил, чтобы достичь конечного количества в более чем 1 млн 150 тысяч солдат – вопреки указу путина.

Уточняется, что даже до 24 февраля их численность составляла около 850 тысяч вместо 1 млн. заявленного "на бумаге". В ISW также считают, что россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года, чтобы привлечь около 130 тысяч человек на замену потерям.

В то же время, аналитики утверждают, что у россии нет убедительных доказательств, что за обстрелами ЗАЭС стоят ВСУ, "хотя она контролирует ее территорию". Именно россия несет ответственность за атаки на станцию.

Также стало известно, что россия уменьшила группировку флота в Черном море.

Напомним, ситуация существенно изменилась, как ВСУ наказывают россиян.

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