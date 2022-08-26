Об этом заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, комментируя информацию, озвученную изданием The Wall Street Journal.

Напомним, согласно данным журналистов, Пентагон предоставит операции в Украине название и назначит ей генерал-командующего.

«Что это значит? Во-первых, это формальное признание, что американская армия участвует в конкретных боевых действиях даже если ее военные и не дерутся на нашей стороне, а лишь учат армию, обеспечивают вооружением и разведданными. Во-вторых, США могут начать выделять долгосрочное целевое финансирование и предоставлять отсрочки, предлагать пути решения проблем», – пояснил Жданов.

Кроме того, подчеркнул эксперт, Пентагон намерена создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно одноразовых проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может длиться не один год.

«Если это правда, то это большой плюс для нас, ведь кроме того, что это даст преимущества сегодня, но еще и повысит нашу боевую готовность в будущем. Никто сейчас не может знать, в каком состоянии будет россия через 20 и 30 лет, но наша страна должна быть готова к войне», - подчеркнул Жданов.

Напомним, Жданов также рассказал, что можно сделать с Крымским мостом.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.