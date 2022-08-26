Представительство ООН в Украине в очередной раз доказало свою нелепость. Накануне в нем опубликовали заявление, которое фактически приравняло Украину к россии в случае атаки по Чаплиному.

И это изрядно возмутило МИД нашего государства.

"В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гуманитарной координаторки ООН в Украине относительно ракетных обстрелов россии по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого были убиты двадцать пять гражданских людей, в том числе двое детей",– подчеркнул спикер Министерства иностранных дел

Олег Николенко.

Представитель Министерства иностранных дел подчеркнул, что минобороны россии признало, что страна-агрессорка совершила это военное преступление. Но, как видим, этого недостаточно, чтобы представительство ООН в Украине не искало виновных как среди россиян, так и среди украинцев.

Николенко отметил, что призывы представительницы ООН выглядят оторванными от реальности. Речь идет об обращении ко "всем сторонам", чтобы они соблюдали международное гуманитарное право. Спикер подчеркнул, что абсолютно неприемлем тот факт, что она попыталась приравнять жертву к агрессору.

"Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбардируя Чаплино и другие украинские города и села",– подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось опяти сценариях войны в Украине - может ли она закончиться до нового года и какими будут ближайшиее месяцы.

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Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.