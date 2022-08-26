Россия пыталась испортить праздник Дня независимтости Украины и в своей конвульсии лишь показала на самом деле, насколько велики её проблемы с ракетным вооружением.

Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко.

"Подумать только, двести вылетов боевой авиации за сутки. Двести! Такой интенсивности не было уже как месяца четыре, а то и больше. Такая интенсивность полётов вкс рф у границ с Украиной и в воздушном пространстве временно оккупированных территорий была в последний раз в феврале и марте.

И представьте только, каждый из этих самолётов производит пуск одной или двух ракет Х-59 или Х-31. Сотни ударов только этим типом ракет. Но… Но – нет! Почему? Да потому, что у них попросту нет уже этих сотен ракет Х-59 и каждая из тех, что есть - на вес золота.

Применение восьми Х-22? Эти ракеты со всей россии свозили с июля до середины августа на аэродром в Шайковке. С учётом взлётов и полётов Ту-22М3 только в ВП Беларуси могло быть пусков в 2 раза больше, опять-таки, только из ВП РБ. А если целиком взять все Ту-22М, то могло быть запущено несколько десятков Х-22. Но – тоже нет.

Россия готовилась ко Дню независимости Украины с конца июля, свозя БК для нанесения ударов. Но, при этом, её авиационная и морская компонента практически не были задействованы. Они больше создавали морально-психологическое давление, а удары наносились сухопутными средствами, ствольной и реактивной артиллерией, а так же С-300.

Собственно, лучше бы не высовывались. Ведь высунувшись, показали в, насколько они сейчас тщедушном состоянии, по сравнению с 24 февраля", - пишет Коваленко.

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