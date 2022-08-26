Понятно, почему Папа Римский вспомнил о «невинно убитой» душе фашистки. Понтифик, похоже, собрался в Россию.
Об этом пишет журналист Орест Сохар.
"По крайней мере, так утверждает пропагандистский ТАСС со призванием на этакого главу Союза староверов Леонида Севастьянова. Согласно этому источнику:
Папа готов по дороге в Москву или на обратном пути посетить Донецк;
Посетить некое место «трагедий восьмилетних»;
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Посетить другие места «боевой славы» русских пропагандистов.
Визит якобы запланирован на весну 2023 года, и россияне намекают, что Кремль потребовал сперва приехать в Россию. «После посещения Донбасса Папа может отправиться в Украину, донести им российскую позицию», - сказал Севастьянов.
Вспоминая «невинно убиенную» Дугину (уже начинаю бояться), что Папа Франциск, желая примирить Россию и Украину, канонизирует «распятого мальчика», - считает Орест Сохар.
Напомним, Украину накрыло редкое явление - есть ли повод для паники.
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