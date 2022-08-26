Наличие 400 российских самолётов и 360 вертолётов у границ с Украиной не является поводом для паники.

Так считает военный аналитик Александр Коваленко:

"Не понимаю паники, которую некоторые разводят относительно заявления спикера командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната о том, что у границ Украины сконцентрировано более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов, из которых более 150 - ударные.

И вот, пошли версии, что это подготовка к массовому налёту, масштабным бомбардировкам и так далее.

Версии, на то и версии, что от фактов они далеки.

Прежде всего, Юрий Игнат просто констатировал то, что присутствует у границ с Украиной фактически 6-й месяц, плюс минус энное количество машин. То есть, на самом деле, ничего нового.

Более того, это не однотипная авиация и следует понимать, что она отличается по функциональному назначению и среди неё немало не боевой, транспортной.

Далее, по угрозам. Массовый ракетный налёт? На 24 августа российская авиация совершила 200 вылетов у границ с Украиной и в воздушном пространстве Беларуси и ВОТ Украины где не действует ПВО ВСУ. Это было наибольшее количество вылетов с февраля и марта. А итог? Массовый ракетный обстрел? Нет.

Даже если в рамках каждого вылета, или каждого второго, была бы пущена хотя бы одна ракета Х-59 или Х-31, то это был бы масштабный обстрел на День независимости. Но этого не было. А почему? А потому, что у них боекомплект этих ракет дефицитный! Даже Х-59, производящиеся россией дефицитные, потому, что технические и технологические процессы у них не позволяют выпускать эти ракеты согласно потребностям.

Массовое бомбометание? А вот тут совсем другое дело. Ведь на складах и центрах хранения у россиян огромное количество бомб – это правда. Но бомбометание подразумевает заход самолёта на объект бомбометания, а это означает заход в зону действия ПВО Украины. Ну да, того самого ПВО, которое ещё 27 февраля было уничтожено… Ага.

То есть, ракет для массового удара – нет, а бомбы есть, но это чревато массовым падежом их авиации. Представляете как они по этому поводу истерят?

А потому, дорогие друзья, это у них паника сейчас, а мы должны смотреть на эти сотни жестянок с достаточно критично".

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