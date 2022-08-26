Президенты Азербайджана и Казахстана отказались общаться по-русски во время двусторонней встречи. Каждый говорил своем.

Во время переговоров каждый из президентов говорил на родном языке без переводчиков, что не помешало собеседникам понять друг друга.



Напомним, спустя 30 лет вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль город Лачин и близлежащие села, расположенные в Карабахском регионе.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня, 26 августа, мы — азербайджанцы вернулись в город Лачин… Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником", — говорится в сообщении главы государства.

По словам Алиева, речь идет о взяти под контроль города Лачин и сел Забух и Сус Лачинского района. В свою очередб российские "миротворцы" покинули регион.

Напомним, план Путина, который увеличил численность ВС РФ, разоблачен.

Также сообщалось о подробностях ударов по Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.