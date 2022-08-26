СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшей главе Львовской областной организации партии ОПЗЖ во Львовской области Инне Иваночко.

Как сообщили в СБУ и прокуратуре Львовщины, задержанная является действующей агенткой российских спецслужб. Она вела антиукраинскую деятельность, активно продвигала идеи федерализации Украины и проводила информационные акции антиукраинского толка.

«По данным следствия предательница организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине.

Для прикрытия собственной взрывной деятельности, проникновения в кулуары органов государственной власти, а также распространения дезинформации в интересах агрессора она использовала журналистские удостоверения и «документы» некоторых корпораций безопасности, легитимность которых устанавливается», – говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков у фигурантки и других связанных с ней контрразведчики изъяли материалы, подтверждающие ее антиукраинскую деятельность, и документы, удостоверяющие ее связь с политическими и общественными структурами аффилированными с бывшим пророссийским нардепом Виктором Медведчуком.

Задержанной сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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