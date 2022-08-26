В Украине практически с начала лета начали говорить о планах на обязательную эвакуацию людей с территорий, приближенных к боевым действиям. Это в первую очередь связано с тем, что в зимний период украинские власти не смогут обеспечить граждан теплом и электричеством. Теперь появились планы об эвакуации на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", - сказала Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам министра, во время обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает гражданам транспортировку, проживание, питание и медицинские услуги. Также Верещук напомнила о выплатах для жителей областей, из которых проводится эвакуация.

"Если это обязательная эвакуация, 2200 гривен на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого при эвакуации. А также 2000 гривен на каждого взрослого человека, 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью", - сказала она.

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