Росія намагалася зіпсувати свято Дня незалежності України і у своїй конвульсії лише показала насправді, наскільки великі проблеми з ракетним озброєнням.

Про це заявив військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Двісті вильотів бойової авіації за добу. Двісті Такої інтенсивності не було вже як місяці чотири, а то й більше. Така інтенсивність польотів вкс рф біля кордонів з Україною та в повітряному просторі тимчасово окупованих територій була востаннє в лютому та березні.

І уявіть тільки, кожен із цих літаків здійснює пуск однієї або двох ракет Х-59 або Х-31. Сотні ударів лише цим типом ракет. Але… Але – ні! Чому? Та тому, що у них просто немає цих сотень ракет Х-59 і кожна з тих, що є - на вагу золота.

Застосування восьми Х-22? Ці ракети з усієї росії звозили з липня до середини серпня на аеродром у Шайківці. З урахуванням зльотів та польотів Ту-22М3 тільки у ВП Білорусі могло бути пусків у 2 рази більше, знов-таки, лише з ВП РБ. А якщо повністю взяти все Ту-22М, то могло бути запущено кілька десятків Х-22. Але – також ні.

Росія готувалася до Дня незалежності України з кінця липня, звізши БК для завдання ударів. Але, при цьому, її авіаційна та морська компоненти практично не були задіяні. Вони більше створювали морально-психологічний тиск, а удари завдавалися сухопутними засобами, ствольною та реактивною артилерією, а також С-300.

Власне, краще б не висувалися. Адже висунувшись, показали, наскільки вони зараз хисткому стані, порівняно з 24 лютого", - пише Коваленко.

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