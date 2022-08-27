В оккупированной Михайловке Запорожской области снова ликвидировали коллаборанта. Андрея Рыжкова, бывшего местного "начальника полиции", нашли повешенным.

Об этом сообщает спикер Одесской области Сергей Братчук в Telegram -канале.

Как отмечает Братчук, соцсети сообщают, что в оккупированной Михаловке Запорожской области снова отличился коллаборант.



"Андрей Рыжков когда-то был украинским пограничником. Приносил присягу на верность украинскому народу. После выхода в отставку даже основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины". Но предал. Сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции", - пишет он.



По словам Братчука, в соцсетях пишут, что его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому пока в режиме ожидания официальной информации.

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