В оккупированной Михайловке Запорожской области снова ликвидировали коллаборанта. Андрея Рыжкова, бывшего местного "начальника полиции", нашли повешенным.
Об этом сообщает спикер Одесской области Сергей Братчук в Telegram -канале.
Как отмечает Братчук, соцсети сообщают, что в оккупированной Михаловке Запорожской области снова отличился коллаборант.
"Андрей Рыжков когда-то был украинским пограничником. Приносил присягу на верность украинскому народу. После выхода в отставку даже основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины". Но предал. Сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции", - пишет он.
По словам Братчука, в соцсетях пишут, что его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому пока в режиме ожидания официальной информации.
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