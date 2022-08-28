Николай Иванович передал на помощь Вооруженным Силам Украины $35 000, которые получил, продав квартиру и дачный участок. Волонтеры совещаются с военными, что лучше купить на эти деньги.
Об этом сообщает сумское издание Цукр
Николай Иванович этим летом потерял жену, еще раньше у него умер сын. Он говорит, что 46 лет проработал на заводе, поэтому имеет пенсию, которой ему хватает.
Сумчанин продал квартиру и дачный участок и попросил племянницу подыскать фонд, который помогал бы защитникам Украины.
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"Второй день наша команда пытается принять этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях", - говорят в фонде, которому мужчина в итоге отдал пожертвование.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
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