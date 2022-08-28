Николай Иванович передал на помощь Вооруженным Силам Украины $35 000, которые получил, продав квартиру и дачный участок. Волонтеры совещаются с военными, что лучше купить на эти деньги.

Об этом сообщает сумское издание Цукр

Николай Иванович этим летом потерял жену, еще раньше у него умер сын. Он говорит, что 46 лет проработал на заводе, поэтому имеет пенсию, которой ему хватает.

Сумчанин продал квартиру и дачный участок и попросил племянницу подыскать фонд, который помогал бы защитникам Украины.

"Второй день наша команда пытается принять этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях", - говорят в фонде, которому мужчина в итоге отдал пожертвование.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

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