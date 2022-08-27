Карабахский вопрос закрыт. Азербайджанцы и карабахские армяне — граждане одной страны, которые могут мирно сосуществовать друг с другом.

Об этом заявил заведующий отделом по внешней политике администрации президента страны Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана также отметил, что во время Второй карабахской войны 2020 года азербайджанская армия была очень близка к освобождению Ханкенди, однако не стала этого делать, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm подчеркнули, что Азербайджан наконец-то восстановил территориальную целостность.

"Можно только поздравить Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и закрытием вопросов Карабаха.

Есть время разбрасывать камни, и пора его собирать. Одно время россия способствовала созданию горячих точек и серых зон, но время россии проходит, и пример Азербайджана вдохновляет, что восстановление целостности Грузии, Украины, Молдовы и Японии - кроется в военной победе над рашизмом и разрушением россии.

Украина уже сделала для этого очень многое, максимально ослабляя зверя. Молдова, Япония, Грузия, для вас наступает исторический шанс, подаренный вам украинским народом", - отмечают в сообществе.

Напомним, спустя 30 лет вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль город Лачин и близлежащие села, расположенные в Карабахском регионе. С декабря 2020 года город был под военным контролем российских "миротворцев"

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