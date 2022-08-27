В субботу Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.
Об этом пишет "Европейская правда".
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу в субботу, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.
"Есть политическая воля, и имеет смысл помочь нуждающимся в помощи", – сказал Надь.
"Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам" - добавил он.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Война перешла в четвертую стадию": в ОП предупредили, что ждет украинцев и что нужно успеть до зимы
В Чаплино простились с детьми, которые погибли от рук россиян: "На момент удара были с родителями дома"
Леся Никитюк проснулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
Надь, оценивший МиГи примерно в 300 миллионов евро, заявил, что Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации за свои пожертвования.
Согласно субботнему соглашению с соседями Словакии, Чехией и Польшей, с сентября они будут охранять его небо, пока Словакия ожидает поставки 14 новых истребителей F-16 американского производства. Соглашение по F-16 было подписано в 2018 году, а самолеты должны быть поставлены в 2024 году.
Напомним, план Путина, который увеличил численность ВС РФ, разоблачен.
Также сообщалось о подробностях ударов по Крыму.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.