Украинцев уже готовят к тому, что отопительный сезон будет очень сложным.

Как передает 24 канал , по прогнозам синоптиков, в этом году пройдет без сильных морозов.

Нынешняя зима не будет отличаться от аналогичного периода прошлого года. Календарная зима начнется с температуры за окном, которая колеблется от -2 до 0 градусов. Слишком снежных дней будет не так уж много. В то же время следует быть готовым, что погода будет капризничать, поэтому иногда зимой температура может достигать даже +8 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, первый месяц зимы будет теплее. По крайней мере, если сравнивать его с декабрем 2021 года. Не будет наблюдаться ни большого количества осадков, ни существенного понижения температуры.

Так, в начале декабря воздух будет прогреваться до отметки от 0 до 8 градусов. Уже 5 декабря можно будет наблюдать убыль температуры, которая будет колебаться в пределах от -1 до 3 градусов тепла. На рождественские праздники – с 22 по 26 декабря – прогнозируют от +4 до +6 градусов тепла.

Холоднее будет второй месяц зимы. Но и здесь не стоит ожидать обильных осадков. Кроме того, не слишком низкая будет среднесуточная температура воздуха. Она, прогнозируют синоптики, будет колебаться в пределах -2 градусов. Но не следует исключать, что будут дни с "плюсовой" температурой.

Первая треть месяца будет сравнительно теплой. Воздух будет прогреваться до +4 градусов. Вместе с тем с 9 января следует ожидать похолодания. Тогда термометры будут показывать до -9 градусов мороза.

В феврале также пройдет без сильных морозов. По прогнозам синоптиков, месяц будет сравнительно прохладным. Средняя температура будет колебаться в пределах от 0. А это напомним на 2 градуса ниже, чем в феврале 2022 года.

Что касается осадков, то их ждать не стоит. Яростно заметать улицы снегом не будет. Незначительные снегопады будут наблюдаться по несколько дней как в начале, так и в конце февраля.

Напонмим, про отопительный сезон: в Кабмине рассказали о главных рисках, к чему готовиться украинцам.

Напомним также, что стихия поглотила огромный город в считанные минуты.

Кроме того, Politeka.net писала, что на российский курорт обрушился водяной смерч.