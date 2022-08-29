Жена, которая также находилась в доме, также не выжила. По неофициальным данным, женщина скончалась утром 29 августа в больнице.
«Вчера коллаборант приехал в свой дом в Голой Пристани, а поздним вечером к нему проникли неизвестные и нанесли многочисленные ножевые ранения — ему и жене. Предатель умер сразу, а его супруга скончалась под утро в больнице. Коллаборанты на временно оккупированных территориях — оглядывайтесь! Украинские партизаны работают в каждом захваченном россией городе, вас ждет земля стекловатой!», - сообщил в своем телеграм-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Напомним, ранее на Ковалева уже совершали покушение, партизаны открыто заявляли, что он является их приоритетной мишенью.
Информация о гибели Ковалева до сих пор является официально неподтвержденной. Отмечалось, что это можетбыть инсценировкой.
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Алексей Ковалев, богатый херсонский аграрий, который прошел в парламент от «Слуги народа», неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Наладил поставку своей продукции в Россию через Крым.
По данным ГБР, в начале июля Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
Ковалева исключили из фракции "Слуга народа" еще 3 мая.
Напомним, россия перебрасывает на фронт дополнительные силы.