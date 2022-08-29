Об этом сообщают советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, херсонское издание "Мост", анонимные телеграмм-каналы, а также источник издания УП в "Слуге народа".

«Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп и предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении», — сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

В «Слуге народа» информацию о смерти Ковалева подтвердили. «Да, правда», - ответиил собеседник «УП».

В правоохранительных органах издани «Мост» косвенно подтвердили информацию о смерти Ковалева, однако издание отмечает, что источники осторожны с утверждениями, поскольку есть вероятность инсценировки.

По неподтвержденной информации, Ковалев был зарезан в собственном доме. Его жена якобы находится в реанимации.

«Предатель, коллаборант и бывший нардеп Алексей Ковалев зарезан в собственном доме в оккупированном городе Голая Пристань. Об этом сейчас говорят многие источники на оккупированной и контролируемой территории. У его дома очень много оккупационных «полицейских». Алексей Ковалев, богатый херсонский аграрий прошел в парламент от «Слуги народа» и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставку своей продукции в Россию через Крым. На Ковалева ранее была предпринята попытка покушения, партизаны открыто заявляли, что он является их приоритетной мишенью», - сообщил в своем телеграм-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, по данным ГБР, в начале июля Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.