Президент российской федерации владимир путин серьезно опасается за свою безопасность, поэтому постоянно меняет окружение и охранников. По словам военного эксперта Ивана Ступака, российского диктатора в ближайшее время могут "убрать" спецслужбы, но при одном условии. Об этом он рассказал изданию "Главред".

По его словам, подобный сценарий для путина возможен лишь тогда, когда его дальнейшее существование станет преградой для многих крупных чиновников рф.

"Раньше они могли в четверг сесть на private jet, улететь в Ниццу, сыграть в казино в Монако, а в воскресенье вернуться. Сейчас такого нет - денег выше крыши, а потратить их нельзя. И когда ситуация станет критической для генералов, тогда, возможно, они примут такое решение", - прогнозирует Иван Ступак.

Иван Ступак не исключил также, что в ближайшее время россией пронесется череда "случайных" самоубийств среди высших чиновников военно-промышленного комплекса. Это будет связано с неудачами, с которыми армия рф сталкивается на войне в Украине.

"ФСБ будет рыть землю и стопроцентно найдет истории, когда брались миллиарды долларов на производство определенных средств и треть или две из этих средств разворовывались", - комментирует Ступак.

Напомним, мужчинам разрешат выезжать из Украины уже в сентябре.

Как сообщала Politeka, путин внезапно отстранил Шойгу после череды неудач в Украине, что происходит в рф.

Также Politeka писала, что появилась информация о гибели экс-нардепа, который предал украинцев.