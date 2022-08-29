Один из полков оккупантов отошел со своих позиций. Об этом сообщила Оперативная группировка войск «Каховка».

Речь идет о 109-м стрелковом полке так называемой "ДНР", который покинул свои позиции, а также российских десантниках, которые были их поддержкой, однако сбежали с поля боя.

На обнародованном видео один из оккупантов жалуется, что ВСУ уже провали первую линию обороны и обстреливают позиции россиян из танков, артиллерии и авиации.

Также украинские защитники показали спутниковые кадры того, что осталось от основных переправ в Херсонской области.

"Ну что тут можно сказать? Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все большие мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы. российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", - говорится в сообщении.

Руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона с утра отмечала, что ситуация на южном направлении остается достаточно напряженной, но контролируется украинскими силами.

По ее словам, в Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

Напомним, мужчинам разрешат выезжать из Украины уже в сентябре.

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