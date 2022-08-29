Уже к концу этой недели в Украине наступит осень, и практически сразу с начала сентября температура воздуха начнет постепенно снижаться. Так, по данным Укргидрометцентра, погода в стране будет разной – неделя начнется с теплых дней, и уже к выходным существенно похолодает.

Так, по прогнозам синоптиков, 29 августа на Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 27-32°, на юге и востоке страны днем 30-35°.

30 августа в западных, днем и северных и центральных областях местами будет идти кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. 31 августа в северо-западной и юго-восточной части без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Температура на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 30-35°, на остальной территории ночью 14-20°, днем в центральных областях 27-33°, в северных областях 24-29°, в западных, 31 августа и в северных областях ночью 11-17°, днем 21-27°.

1-4 сентября в южных, юго-западных областях, 1 сентября и восточных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, на остальной территории, 3 сентября в Украине без осадков. Температура 1 сентября в западных, северных и местных центральных областях ночью 10-16°, днем 19-25°, на остальной территории ночью 13-19°, на побережье морей до 22°, днем 26-32°. 2-4 сентября в Украине понижение температуры на 3-7°.

В Киеве 29 августа будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 28–30°. 30-31 августа местами будет идти кратковременный дождь, гроза (ночью 30 августа без осадков). Температура 30 августа ночью 17-19°, днем 27-29°, 31 августа ночью 15-17°, днем 24-26°. С 1 сентября в столице ожидается похолодание. Так, 1-4 сентября в Киеве будет сухо. Температура ночью 12-14°, днем 18-22°.

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