«То, что сейчас такой ажиотаж вызывают новости с фронта, это не правильно».

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Военная операция требует тишины. То, что сейчас такой ажиотаж вызывают новости с фронта, это не правильно. В условиях гибридной войны, информационной войны нужно осознавать, что какие-либо действия, даже если они вдохновляют, должны провестись и иметь логическое завершение и только тогда они могут быть результативными», - заявила Гуменюк.

Напомним, несколькими часами ранее Гуменюк сообщила, что ЗСУ начали наступательные действия по разным направлениям, в том числе и на Херсонщине.

Также Гуменюк сообщила, что оккупанты окопались и отказываются идти в наступление.

«Те восемь мощных ударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку», — сообщила Гуменюк.

Она также отметила, что все украинцы, которые находятся на оккупированной территории, без возможности эвакуироваться, должны найти укрытие и не пренебрегать правилами безопасности.

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак сообщил, что "впереди наш Херсон".

Тем временем оккупанты уже занервничали.

Между тем в сети начали появляться кадры с оставленных врагом позиций.

Прокомментировал изменившуюся обстановку на Херсонщине и советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, ранее появилась информация, что Путин перебрасівает на фронт дополнительные силы.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.