Один із полків окупантів відійшов зі своїх позицій. Про це повідомило Оперативне угруповання військ «Каховка».

Мова йде про 109-й стрілковий полк так званої "ДНР", який покинув свої позиції, а також російських десантників, які були їх підтримкою, проте втекли з поля бою.

На оприлюдненому відео один з окупантів скаржиться, що ЗСУ вже провали першу лінію оборони й обстрілюють позиції росіян з танків, артилерії та авіації.

Також українські захисники показали супутникові кадри того, що залишилося від основних переправ на Херсонщині.

"Ну що тут можна сказати? Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", — сказано в повідомленні.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк в етері телемарафону зранку зазначала, що ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, але контролюється українськими силами.

За її словами, у Херсонській області після точних ударів ЗСУ окупанти не хочуть йти в атаку та розміщуються на своїх укріплених рубежах.

Нагадаємо, чоловікам дозволять виїжджати з України вже у вересні.

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