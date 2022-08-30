Минобороны россии приняло решение увеличить штатную численность своих вооруженных сил с 1,9 до 2,04 млн человек.

Российская армия несет бешеные потери на войне с Украиной, как в личном составе, так и в военной технике. Не удивительно, что президент рф владимир путин хочет увеличить численность своей армии и уже дал такой указ. В США убеждены, что это "вряд ли будет иметь успех".

Об этом сообщает телеканал CNN, который цитирует высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

США считают, что указ президента россии об увеличении численности вооруженных сил "вряд ли добьется успеха, поскольку россия исторически не достигала целевых показателей численности личного состава".

Чиновник добавил, что даже если россии и удастся собрать любой дополнительный персонал до конца года, то это не увеличит ее общую боевую мощь. Дело в том, что россия приняла не рациональные меры для увеличения набора, таких как отмена верхнего возрастного предела для новобранцев, а также вербовка заключенных.

"Это бесполезно и не улучшит положение армии рф. Ведь многие из этих новобранцев были замечены как пожилые, негодные и плохо обученные", - добавил представитель Пентагона. Он также отметил, что до вторжения россии в Украину рф "может уже не хватать 150 000 человек для своей цели в миллион человек".

Напомним, мужчинам разрешат выезжать из Украины уже в сентябре.

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