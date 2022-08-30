Украина получила оружие, дальность которого позволяет наносить удары по военным объектам в рф, однако не делает этого.

Власти россии цинично объясняют свой военный провал в Украине "гуманизмом", но на самом деле, его настоящая причина в том, что в российской армии все прогнило, а украинцы продемонстрировали героическую и изобретательную готовность защищать свою страну.

Такое мнение высказал американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд, пишет "24 канал".

При этом генерал предупредил, что армия россии истощена, ей не хватает добровольцев для войны в Украине. Он уверен, что путин не сможет поставить всю экономику страны на военные рельсы и не введет массовый призыв, ведь это угрожает его власти.

Марк Арнольд подчеркнул, что США и союзники по НАТО ни в коем случае не должны допустить заморозки конфликта – это будет огромная ошибка и передышка для россиян, после чего в период от 6 до 12 месяцев они нанесут повторный удар.

"Сейчас как раз то время, когда Украину нужно обеспечить современным оружием, чтобы ударить по россии, пока ее войска истощены", – подчеркнул Арнольд.

Американский бригадный генерал в отставке отметил, что сейчас Украина уже делает основные шаги, которые помогут ей победить. Речь идет о дальнобойной артиллерии и высокоточных комплексах.

Напомним, мужчинам разрешат выезжать из Украины уже в сентябре.

Как сообщала Politeka, путин внезапно отстранил Шойгу после череды неудач в Украине, что происходит в рф.

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