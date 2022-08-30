В Херсоне взорвали машину майора полиции Снешина, присланного из россии на руководящий пост в оккупационной полиции.

Как сообщают в телеграмм-каналах, вместе с 33-летним майором Снешиным в авто якобы находились его жена и дочь. По некоторым данным, взрывное устройство было заложено на обочине дороги возле дома, где жил оккупант.

«Пусть валит в Россию и там работает», «Предупреждающий», «Как эти животные не боятся свою семью привозить туда, где их совсем не ждут», «Мы же "гуманисты"... это было предупреждение!», «Ковалева тоже с первого раза не завалили, но миссия выполнена», «Мамочка, пора сваливать» - комментируют событие пользователи соцсетей, также удивляясь, что мужчина притащил семью фактически в зону боевых действий.

Тем временем в окрестностях Херсона раздаются новые взрывы, а над городом поднимается густой черный дым. По некоторым данным, это происходило в стороне Чернобаевки. Предварительно Николаевское шоссе.

Кроме того, появилась информация о «прилете» по заводу Энергомаш в оккупированной Новой Каховке.

В свою очередь известный военный эксперт Олег Жданов заявил , что никаких уличных боев в Херсоне, «как это раздули некоторые каналы», нет. Он также озвучил несколько версий причины стрельбы, о которых сообщалось утром 30 августа.

«Стрельба происходила возле колонии, которая вчера была повреждена. Возможны побеги осужденных или своих же ловивших дизертиров», - озвучил Жданов одну из версий.

Согласно второй – конфликт между оккупантами.

«В Херсоне есть слишком большая неоднородность военного состава, что порождает конфликт ситуации, подобные ситуации в состоянии противника не редки», - пояснил Жданов.

Напомним, ранее стало известно о новых успехах ВСУ в Херсонской области.

Также стало известно о гибели известного защитника, отправленного на Херсонское направление.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия России приближается к катастрофе.