Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что восстановление Херсонской области будет в скором времени и обратился за помощью к волонтерам.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким записал новое видеообращение. Во-первых, политик кратко прокомментировал ситуацию на юге Украины.

"Идут тяжелые бои, наши военные работают круглосуточно. Поэтому этого всего комментировать мы не будем в принципе. Только официальные военные сводки", - объяснил Ким.

Глава ОВА также добавил, что на большой территории нашего государства привыкли к войне, из-за чего наблюдается уменьшение помощи украинским защитникам.

"Сейчас уменьшилась помощь нашим военным что касается поставок дронов, машин и т.д., а сейчас именно то время, когда нужно это очень", - заявил политик.

"Я обращаюсь ко всем волонтерам, пожалуйста, возобновите свои контакты, обратитесь, спросите у военных, что им нужно, чем им нужно помочь. Включайтесь снова в работу, потому что у нас восстановление Херсонской области в скором времени", - подчеркнул Виталий Ким.

Отметим, днем ​​29 августа Николаев подвергся массированному обстрелу шестнадцатью зенитными ракетами С-300, который привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоэтажных домов, объектов транспортной инфраструктуры. В результате два человека погибли и 24 получили ранения.

Напомним, у ВСУ новые успехи на Херсонщине.

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