Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким записал новое видеообращение. Во-первых, политик кратко прокомментировал ситуацию на юге Украины.
"Идут тяжелые бои, наши военные работают круглосуточно. Поэтому этого всего комментировать мы не будем в принципе. Только официальные военные сводки", - объяснил Ким.
Глава ОВА также добавил, что на большой территории нашего государства привыкли к войне, из-за чего наблюдается уменьшение помощи украинским защитникам.
"Сейчас уменьшилась помощь нашим военным что касается поставок дронов, машин и т.д., а сейчас именно то время, когда нужно это очень", - заявил политик.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Автобус с детьми и их родителями разбился на украинской дороге: "Удар был такой, что..."
Россия перебрасывает на фронт дополнительные силы, что задумал Путин: "Это его новая цель"
Победитель "Голос країни" Лазановський обратился за помощью, певцу негде жить: "Не знаю, как..."
Задержаны офицеры ВСУ: в прокуратуре рассказали, что наделали подозреваемые
"Я обращаюсь ко всем волонтерам, пожалуйста, возобновите свои контакты, обратитесь, спросите у военных, что им нужно, чем им нужно помочь. Включайтесь снова в работу, потому что у нас восстановление Херсонской области в скором времени", - подчеркнул Виталий Ким.
Отметим, днем 29 августа Николаев подвергся массированному обстрелу шестнадцатью зенитными ракетами С-300, который привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоэтажных домов, объектов транспортной инфраструктуры. В результате два человека погибли и 24 получили ранения.
Напомним, у ВСУ новые успехи на Херсонщине.
Также сообщалось, что Арестович проговорился о своем новом воинском звании.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что под обязательную эвакуацию могут попасть еще более 300 тысяч украинцев.