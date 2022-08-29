Як пояснив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у коментарі Суспільному , на сьогоднішній день у регіоні відпрацьовують план евакуації на випадок, якщо в цьому буде потреба, із трьох громад Харківщини – Золочівської, Дергачівської та Чугуївської.

«Загалом якщо у нас буде примусова евакуація або просто евакуація населення, то це приблизно 350 тисяч людей», - розповів начальник ХОВА.

Синегубов зазначив, що евакуйованих забезпечать транспортом.

"Ми визначили людей, які зможуть евакуюватися власним автотранспортом, яких ми зможемо евакуювати автобусами і тих, хто потребуватиме спецтранспорту - це люди з інвалідністю або які з інших причин самостійно пересуватися не можуть", - розповів він.

Також голова Харківської ОВА зазначив, що обов'язкове вивезення людей можливе з населених пунктів, десь безпосередньо можуть проходити бойові дії, або є ризик окупації, або є ймовірність, що взимку за низьких температур буде пошкоджена критична інфраструктура і теплоносій не подаватиметься в будинки.

"Ми продовжуємо готуватися, і я навіть не хочу думати, що нам доведеться евакуювати місто Харків", - повідомив він.

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