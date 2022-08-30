На фоне новостей о контрнаступлении ВСУ на юге Украины коллаборанты и пособники оккупантов сбежали из Херсона.

Так, гауляйтер Кирилл Стремоусов уже успел сбежать в Воронеж (Россия) откуда записывает свои видео. На это обратил внимание Сергей Стерненко в телеграм-канале.

Стерненко пишет, что «многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в Воронеже на проспекте Революции, 38».

Он показал на фото, что на заднем фоне видео стремоусова виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на улице Революции, 29 (техникум строительных технологий).

Позади также есть Воронежское водохранилище.

«Я нашел дополнительные пруфы, что коллаборант Стремоусов находится в люксовой гостинице Marriott в г. Воронеж. Интерьер, в котором он уже 2 дня записывает видео о том, что «россия в Херсоне навсегда», полностью совпадает с интерьером в отеле Воронежа. Последнее видеообращение он писал на одном из верхних этажей в большом зале», - написал активист.

Напомним, в Херсоне гремят новые взрывы, над городом столб черного дыма

Также стало известно о гибели известного защитника, отправленного на Херсонское направление.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия России приближается к катастрофе.