В частности, украинские военные делают деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS. Их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Приманки изготовлены из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи из-за объектива российских беспилотников, передающих свое местонахождение ракетоносцам в Черном море», — пишет издание.

По данным СМИ, всего за несколько недель в полевых условиях ложные цели выманили не менее 10 крылатых ракет Калибр.

Ранее мы писали, на Херсонщине в районе села Львово ВСУ уничтожили вражескую переправу через Днепр. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Кроме того, во время выполнения боевых задач ВСУ уничтожили вражеские склады с БК в районе Берислава, Высокополья и Антоновки Херсонской области.

Напомним, в Херсоне гремят новые взрывы, над городом столб черного дыма

Также стало известно о гибели известного защитника, отправленного на Херсонское направление.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия России приближается к катастрофе.