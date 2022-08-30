В частности, украинские военные делают деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS. Их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников, сообщает
«Приманки изготовлены из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи из-за объектива российских беспилотников, передающих свое местонахождение ракетоносцам в Черном море», — пишет издание.
По данным СМИ, всего за несколько недель в полевых условиях ложные цели выманили не менее 10 крылатых ракет Калибр.
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Ранее мы писали, на Херсонщине в районе села Львово ВСУ уничтожили вражескую переправу через Днепр. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Кроме того, во время выполнения боевых задач ВСУ уничтожили вражеские склады с БК в районе Берислава, Высокополья и Антоновки Херсонской области.
Напомним, в Херсоне гремят новые взрывы, над городом столб черного дыма
Также стало известно о гибели известного защитника, отправленного на Херсонское направление.
Кроме того, Politeka.net писала, что армия России приближается к катастрофе.