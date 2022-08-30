Преступная организация под видом доброба похищала людей во Львовской области.

Об этом сообщает управление СБУ во Львовской области.

Преступная организация, которая терроризировала и запугивала жителей западного региона.



Злоумышленники действовали под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны, чем могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе.

Спецслужбой установлены факты похищения, незаконного лишения свободы и пыток людей. Также злоумышленники пытались заниматься рэкетирством в результате искусственно созданных конфликтных ситуаций.



В состав преступной организации входило более 6-ти местных жителей. По данным следствия, они занимались вымогательством денег у граждан под надуманными предлогами. В случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.



Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего.



По материалам Службы безопасности суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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