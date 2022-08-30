Преступная организация под видом доброба похищала людей во Львовской области.
Об этом сообщает управление СБУ во Львовской области.
Преступная организация, которая терроризировала и запугивала жителей западного региона.
Злоумышленники действовали под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны, чем могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе.
Спецслужбой установлены факты похищения, незаконного лишения свободы и пыток людей. Также злоумышленники пытались заниматься рэкетирством в результате искусственно созданных конфликтных ситуаций.
В состав преступной организации входило более 6-ти местных жителей. По данным следствия, они занимались вымогательством денег у граждан под надуманными предлогами. В случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего.
По материалам Службы безопасности суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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