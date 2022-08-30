Снабжение оружия в Украину из складов Бундесвера вскоре станет невозможным.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает немецкое издание Die Welt.
Ламбрехт заявила, что не видит возможности отправить оружие из складов Бундесвера в Украину для защиты от России.
"Я должна признать как министр обороны, что мы достигаем предела того, что мы можем передать от Бундесвера. Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту альянса. Как министр обороны я обеспечу, чтобы так было и дальше", - подчеркнула Ламбрехт.
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Германия надеется, что в ближайшее время может состояться "кольцевой обмен" оружием с Грецией в поддержку Украины, а также предложила Польше продолжить переговоры об этом.
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