Жители Мариуполя устроили голодный бунт из-за попытки Красного Крестного отменить выдачу гуманитарной помощи.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты тоже не выдают гумдопомощь жителям города, поэтому Красный Крест был единственным источником пищи для многих людей.

"Мариуполь. Парк им. Гурова. Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником пищи для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт", – объяснил советник городского головы.

Он выразил убеждение, что это только начало.

"Оккупанты доводят людей до предела выживания. Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать", – резюмировал Андрющенко.

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