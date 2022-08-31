Во вторник, 30 августа, поздно вечером стало известно о смерти первого и единственного президента Советского союза Михаила Горбачева. О кончине 91-летнего экс-политика сообщили ряд российских СМИ. Отмечается, что смерть наступила после продолжительной болезни, по некоторой информации, у Горбачева были проблемы с почками.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", – сказали в центральной клинической больнице.

Как сообщают некоторые СМИ, уже известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Отметим, что Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР. Горбачев в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам и распаду СССР.

Напомним, Он молчит, потому что ничего не может сделать, - политолог Михаил Шейтельман о реакции путина на атаки по Крыму.

Как сообщала Politeka, В основе войны всегда лежит идеология, то есть, она всегда начинается в головах, - политтехнолог Руслан Бизяев.

Также Politeka писала, что Голодные бунты начались на оккупированных территориях, видео: "Единственным источником пищи для многих осталась...".