Во вторник, 30 августа, поздно вечером стало известно о смерти первого и единственного президента Советского союза Михаила Горбачева. О кончине 91-летнего экс-политика сообщили ряд российских СМИ. Отмечается, что смерть наступила после продолжительной болезни, по некоторой информации, у Горбачева были проблемы с почками.
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", – сказали в центральной клинической больнице.
Как сообщают некоторые СМИ, уже известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.
Отметим, что Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР. Горбачев в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам и распаду СССР.
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