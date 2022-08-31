Пока точно неизвестно, что горит, но в Сети уже начали появляться кадры ЧП.

Так, по некоторым данным, пожар вспыхнул на территории одного из супермаркетов, по другой версии - горит нефтебаза.

«Курение в неположенных местах вызывает пожары», - штутят в Сети.

На кадрах можно увидеть, что над поселком поднимается огромный столб черного дыма.

Добавим, что ранее известный военный эксперт Олег Жданов озвучил два сценария деоккупации Крыма. Так, по его словам, первый вариант будет предусматривать стягивание сухопутных войск в Крым и укрепление обороны на захваченном полуострове.

"Второй вариант - войска россии тихо выходят из Крыма, а ВСУ заводят туда свои подразделения. Все будет зависеть от того, каким будет политический и практический расклад внутри российской федерации", - пояснил Жданов.

Эксперт не верит, что рф откажется от полуострова при каденции Путина. Он напомнил, что захват Крыма диктатор считает своим наивысшим политическим достижением.

Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, проживающем в Крыму.

"Не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - сказал президент.

Также стало известно, что Украина готовит эвакуационные маршруты из оккупированного Крыма

"Мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться как можно дальше от военных объектов и проверить укрытия", - сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, армия рф стремительно приближается к катастрофе.

Также сообщалось, что Арестович проговорился о своем новом воинском звании.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что под обязательную эвакуацию могут попасть еще более 300 тысяч украинцев.