Украинские атаки вынуждают оккупационные войска рф к передислокации и изменению приоритетов на поле боя, а путин создает в рф специальные "адапционные центры".

Россияне уже осознали, что не могут проводить больше одной наступательной операции одновременно. Потому россия готовится к более мощному наступлению украинских сил, а потому корректирует опрокидывание военных и техники и меняет приоритеты.

На это указывают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Теперь же, по данным аналитиков, россия готовится к обороне Мелитополя, поскольку это важный логистический путь между Ростовской областью рф и югом Украины.

Также оккупанты усиливают группировку на Донецком направлении военными Центрального военного округа. Части этого округа ранее были вовлечены возле Лисичанска-Северска и в середине августа прервали "оперативную паузу".

В ISW напомнили о перебрасывании третьего армейского корпуса, состоящего из плохо обученных и неопытных элементов, для усиления позиций вс рф в Харьковской и Запорожской областях. Его развертывание указывает на то, что рф стремится, в частности, восстановить боевую мощь для наступления в Донецком направлении.

Аналитики также считают, что целью путина является стереть у вывезенных украинцев культурную идентичность. Поэтому в россии создадут подходящие "адапционные центры".

Глава роснациональности игорь баринов заявил, что продолжаются меры, чтобы проверить, знали ли "мигранты" и уважали российские традиции, обычаи и законы, чтобы предотвратить их "социальную изоляцию". Кроме того, на рф решили переписать книги из истории, где детей будут учить, что якобы никакой Украины и украинцев не существует, а вместо Киевской Руси, была просто Русь.



Напомним, мужчинам разрешат выезжать из Украины уже в сентябре.

Как сообщала Politeka, путин внезапно отстранил Шойгу после череды неудач в Украине, что происходит в рф.

Также Politeka писала, что появилась информация о гибели экс-нардепа, который предал украинцев.