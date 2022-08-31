Вооруженные Силы Украины начали наступление на Юге. В сети уже троллят оккупантов, бегущих с оккупированных территорий. Так, украинский блогер и волонтер Антон Скуратов позвонил полицейским оккупантов во временно оккупированную Новую Каховку на Херсонщине и спросил, заказывали ли они белую ткань для флагов.
Видео появилось в Телеграм Obozrevatel.
В частности, полотнища такого цвета военные используют, когда хотят сложить оружие и сдаться либо же начать переговоры. Блогер позвонил и притворился продавцом белой ткани. У оккупантов Антон начал уточнять, когда доставить заказ.
"По поводу вашего заказа звоним, по поводу белой ткани. Мы уже ее подготовили. Мы уже подготовили и порезали на флаги", - заявил Антон Скуратов.
В полиции сначала отметили, что ничего не заказывали, а потом решили перепроверить. Там позже все же захотели забрать заказ, не понимая, что это троллинг.
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Когда блогер почувствовал желание оккупантов забрать заказ - он пригласил полицейских подъехать на Антоновский мост в Херсоне, по которому ВСУ постоянно наносят прицельные удары.
Чтобы "добить" представителя полиции, Антон Скуратов спросил, как можно получить разрешение на проведение массового мероприятия в честь грядущего освобождения Херсонской области, чтобы поприветствовать украинских военных. После этого оккупант не выдержал и повесил трубку.
Украинцы в комментариях похвалили за троллинг и хорошее настроение: "Я в восторге, супер", "Белую ткань, а для тех, кто не хочет белую ткань, тем черные мешки", "Пацан красава", "Респект".
Напомним, мужчинам разрешат выезжать из Украины уже в сентябре.
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