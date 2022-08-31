Сотрудники СБУ совместно с НАБУ 30 августа провели более 20 обысков в Запорожье. Следственные действия были проведены в рамках расследования вероятного разворовывания гуманитарной помощи, которую направляли в Запорожскую область с начала войны. Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что обыски проходили в городском совете Запорожья, помещениях ОВА, на складах, а также по адресам проживания людей, которые могут быть причастны к возможному преступлению. Так, по данным СБУ, в ходе обысков у должностных лиц Запорожской мэрии обнаружены "вещества, похожие на наркотические средства", которые направлены на экспертизу, а также незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему. Кроме того, следователи обнаружили большое количество наличных денег.

Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса – части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой); части 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере); а также статье 368-5 (незаконное обогащение).

"Обращаем внимание, что обыск – это одно из многих следственных действий, проводимых в рамках расследования, и не свидетельствует о виновности лиц, а является лишь одним из инструментов для получения доказательств. Сведения об этом факте были получены детективами НАБУ при информационном содействии Службы внешней разведки Украины", - говорится, в свою очередь, в сообщении НАБУ.

В целом, как отмечают в ведомстве, в Запорожье в рамках этого расследования было проведено более 20 обысков. Следственные действия продолжаются, а дополнительную информацию оба ведомства обещают обнародовать впоследствии.

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