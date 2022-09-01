Оснований подозревать, что украинское командование выбрало неуместное время для контрнаступления, нет.

Время начала контрнаступления ВСУ соответствует деградации российского наступательного потенциала на западе Херсонской области. Оснований подозревать, что украинское командование выбрало неуместное время для контрнаступления, нет.

Об этом сообщают аналитики в Институте изучения войны (ISW).

Сейчас ВСУ используют это время для разгрома уязвимых участков вдоль линии фронта, предотвращая разрушения городов и сел. Аналитики отмечают, что время начала контрнаступления ВСУ соответствует наблюдаемой деградации российского наступательного потенциала на западе Херсонской области. Также на украинское военное командование повлияла необходимость как можно скорее начать освобождение оккупированных территорий и людей.

При этом контрнаступление украинских сил может занять месяцы и не является молниеносной операцией.

Эксперты советуют не поддаваться на российские, манипуляции и фейки, которые бессмысленно врут, что украинское контрнаступление в Херсонской области якобы провальное.



ISW призывает не верить ни одному из них нарративов, потому что "военные действия масштаба этого контрнаступления не удаются и не проваливаются ни за день, ни за неделю".

Кроме того, ВСУ месяцами работали над созданием условий для наступления, атакуя и нарушая российские тылы и пути снабжения, а время начала контрнаступления согласовывается с деградацией российских возможностей на западе Херсонщины.

Напомним, названа дата старта ленд-лиза и почему есть риск "весенней кампании".

Как Politeka сообщала, в Офисе президента намекнули, каким будет контрнаступление ВСУ на юге.

Также Politeka писала, украинская разведка обратилась к жителям Крыма с важным сообщением.