Двое полицейских во время временной оккупации города Снигуровка Николаевской области, по данным следователей, добровольно отдали оружие российским военным.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Следствие установило, что в марте правоохранитель вместо того, чтобы защищать город от оккупантов, добровольно согласился с ними сотрудничать.
Муж передал военным формированием России табельное оружие и боеприпасы - 9 пистолетов «ПМ» и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.
В настоящее время упомянутый правоохранитель скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Новая таинственная гибель: тело российского миллионера нашли под окнами
Виталий Ким неожиданно высказался о языковом вопросе в Украине: "Если я говорю на русском..."
Температура упадет до +5 градусов: детали прогноза на первые дни осени, к чему готовиться
53-летняя Лопес насмешила непривычным стилем после свадьбы: "Мне нравится Дженнифер, но она не тренер"
Также следствие подозревает сотрудника этого же отделения полиции о том, что он отдал оккупантам свой служебный пистолет ПМ с 2 магазинами к нему со снаряженными патронами.
Дело было открыто по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Наказание предусматривает штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, армия рф стремительно приближается к катастрофе.
Также сообщалось, что Арестович проговорился о своем новом воинском звании.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что под обязательную эвакуацию могут попасть еще более 300 тысяч украинцев.