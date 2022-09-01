Двое полицейских во время временной оккупации города Снигуровка Николаевской области, по данным следователей, добровольно отдали оружие российским военным.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что в марте правоохранитель вместо того, чтобы защищать город от оккупантов, добровольно согласился с ними сотрудничать.

Муж передал военным формированием России табельное оружие и боеприпасы - 9 пистолетов «ПМ» и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.

В настоящее время упомянутый правоохранитель скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины.

Также следствие подозревает сотрудника этого же отделения полиции о том, что он отдал оккупантам свой служебный пистолет ПМ с 2 магазинами к нему со снаряженными патронами.

Дело было открыто по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Наказание предусматривает штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, армия рф стремительно приближается к катастрофе.

Также сообщалось, что Арестович проговорился о своем новом воинском звании.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что под обязательную эвакуацию могут попасть еще более 300 тысяч украинцев.